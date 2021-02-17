Морозы продержаться в регионе как минимум до конца недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уралгидрометцентра рассказали о погоде в Свердловской области и предупредили об аномальных холодах, которые продержаться как минимум два дня. Согласно прогнозу, в четверг -18 февраля 2021 года и в пятницу - 19 февраля 2021 года местами температура воздуха опустится до -41 градуса.

- Ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, - рассказали в Уралгидрометцентре.

Точный прогноз на субботу и воскресенье пока не опубликован, но по данным синоптиков, мороз вряд ли ослабеет и в предстоящие выходные дни.