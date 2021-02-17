Пустил домой погреться: в Екатеринбурге поймали грузчика, переспавшего с семиклассницей

По словам парня, школьница заявила, что ей 16 лет (в нашей стране это считается возрастом полового согласия) Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

В Екатеринбурге на 21-летнего парня, работающего грузчиком, завели уголовное дело. Его подозревают в том, что он переспал с 14-летней ученицей седьмого класса.

О преступлении полицейским рассказала сама девушка. Алина (имя изменено) приехала в Екатеринбург в гости к своей бабушке из одного из городов-спутников. Школьница собиралась на день рождение к подруге. Но в какой-то момент она поссорилась с бабушкой и ушла из дома. Девушка пошла в торговый центр «Алатырь». В батутном парке она познакомилась с 21-летним парнем.

- Школьница рассказала, что поссорилась с бабушкой и ей негде ночевать. Мужчина пожалел ее и предложил пойти к нему домой, чтобы переночевать. Девушка согласилась. Дома между подозреваемым и несовершеннолетней произошел половой акт по обоюдному согласию, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

16 февраля девушку в одном из торговых центров увидели сотрудники полиции. Поскольку она числилась как пропавшая без вести, ее доставили в отдел. Там она и рассказала силовикам о том, где и с кем провела ночь. В итоге 21-летнего парня задержали, он не стал отпираться и признал, что переспал со школьницей. Правда, он уверяет силовиков, что не знал о том, что его новой знакомой было 14 лет. По его словам, девушка заявила, что ей 16.

СК завел на 21-летнего парня уголовное дело по первой части статьи 134 (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). По этой статье ему может грозить до четырех лет лишения свободы.