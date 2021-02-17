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Происшествия

Пустил домой погреться: в Екатеринбурге поймали грузчика, переспавшего с семиклассницей

14-летняя девушка поссорилась с бабушкой и слонялась по торговым центрам
Евгений СТОЯНОВ
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По словам парня, школьница заявила, что ей 16 лет (в нашей стране это считается возрастом полового согласия)

По словам парня, школьница заявила, что ей 16 лет (в нашей стране это считается возрастом полового согласия)

Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

В Екатеринбурге на 21-летнего парня, работающего грузчиком, завели уголовное дело. Его подозревают в том, что он переспал с 14-летней ученицей седьмого класса.

О преступлении полицейским рассказала сама девушка. Алина (имя изменено) приехала в Екатеринбург в гости к своей бабушке из одного из городов-спутников. Школьница собиралась на день рождение к подруге. Но в какой-то момент она поссорилась с бабушкой и ушла из дома. Девушка пошла в торговый центр «Алатырь». В батутном парке она познакомилась с 21-летним парнем.

- Школьница рассказала, что поссорилась с бабушкой и ей негде ночевать. Мужчина пожалел ее и предложил пойти к нему домой, чтобы переночевать. Девушка согласилась. Дома между подозреваемым и несовершеннолетней произошел половой акт по обоюдному согласию, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

16 февраля девушку в одном из торговых центров увидели сотрудники полиции. Поскольку она числилась как пропавшая без вести, ее доставили в отдел. Там она и рассказала силовикам о том, где и с кем провела ночь. В итоге 21-летнего парня задержали, он не стал отпираться и признал, что переспал со школьницей. Правда, он уверяет силовиков, что не знал о том, что его новой знакомой было 14 лет. По его словам, девушка заявила, что ей 16.

СК завел на 21-летнего парня уголовное дело по первой части статьи 134 (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). По этой статье ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Криминал