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Житель Екатеринбурга отсудил у Почты России 15 тысяч рублей

Мужчина отправил посылки в Германию и США, но их потеряли
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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С предприятия взыскали 15 тысяч рублей

С предприятия взыскали 15 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга отсудил у Почты России чуть больше 15 тысяч рублей после того, как потерялись его посылки, отправленные в США и Германию. Мужчина подал заявление, где указал сумму в 57 тысяч рублей, включая штраф, неустойку, почтовые расходы и компенсацию морального вреда.

Однако суд снизил итоговую сумму выплаты, потому что истец отправил посылки без объявленной ценности. Это исключает возможность взыскать ущерб в размере стоимости вложения.

Как выяснилось, мужчина отправлял посылки в июле и октябре 2019 года. Посылки потерялись, а Почта России на требование екатеринбуржца компенсировать расходы, не дала ответ. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Кировский районный суд не удовлетворил требования истца, после чего он обратился в Свердловский областной суд. Там решение районного суда отменили. В итоге с Почты России удалось взыскать 15 тысяч рублей.