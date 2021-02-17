В травмпункте ГКБ №14 на 10% увеличилось количество пациентов с обморожением

С начала года в травмпункт за помощью обратилось 24 пациента с отморожением Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге врачи травматологи ГКБ №14 обратили внимание на рост числа пациентов с отморожением. С начала года за помощью обратилось 24 пациента с отморожением I-II степени, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Медики связывают это с погодными условиями, особенно с резкими заморозками.

- Все пациенты с отморожением обратились к нам вовремя, что позволило избежать серьезных последствий для здоровья, а врачам оказать своевременную, квалифицированную медицинскую помощь, - рассказал заведующий травмпунктом Алексей Васев.

В Минздраве напомнили, что при резких скачках температуры, чтобы избежать отморожения, врачи рекомендуют не употреблять спиртное, так как это вызывает большую потерю тепла, по возможности носить свободную одежду, что способствует нормальной циркуляции крови, и не выходить в мороз без варежек, шапки и шарфа.

При появлении первых симптомов отморожения, таких как потеря чувствительности кожи, появление на ней белых, безболезненных участков необходимо обратиться в травмпункт.