В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы из Арамиля

Кристину нашли в торговом центре. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге нашлась 14-летняя школьница по имени Кристина, которую разыскивала полиция.

Напомним, девушка приехала погостить к бабушке из Арамиля. С 14 на 15 февраля ушла из квартиры на улице Шейнкмана и больше о ее местонахождении не было известно.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, школьницу нашли 16 февраля.

- Девушку нашли сотрудники полиции в торговом центре «Мегаполис». О том, что ее ищут, она не знала, - пояснил наш собеседник.