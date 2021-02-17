Губернатор наградил медсестру, стоявшую у истоков свердловской химиотерапевтической службы

Фото: оперштаб

Глава региона наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени Нелли Алекперову - старшую медицинскую сестру отделения противоопухолевой лекарственной терапии Свердловского областного онкологического диспансера. Об этом свидетельствует указ, подписанный Евгением Куйвашевым.

- Нелли Алекперова работает в медицине уже почти 30 лет, она стояла у истоков становления химиотерапевтической службы области, - отметили в оперштабе Свердловской области.

18 лет назад Нелли Алекперова возглавила сестринский коллектив. Изучила специфику лекарственного лечения и новые препараты. После чего вместе с коллегами внедрила новые терапевтические схемы в работу онкодиспансера. Как отмечают специалисты, это позволило вывести химиотерапевтическую помощь на уровень федеральных центров. Кроме того, отделение смогло стать участником международных клинических исследований.

Также в оперштабе отметили, что Минздравом утверждено более 600 стандартных схем лечения, любую из которых могут применить в отделении Нелли Алекперовой, где ежегодно проводят около трех тысяч курсов.