На Уралмаше мужчина на глазах у прохожих отрезал себе ухо

Екатеринбуржца, отрезавшего себе ухо, увезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на Уралмаше, прохожие стали случайными свидетелями жуткого зрелища. Прямо на глазах у проходящих мимо горожан раздетый по пояс мужчина отрезал себе ухо. Инцидент произошел на улице Машиностроителей. Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Это не результат криминальной агрессии, а проблемы со здоровьем у данного гражданина, рассказал Валерий Горелых.

Также он отметил, что мужчина был в неадекватном состоянии. По предварительным данным, екатеринбуржец состоит на учете в медицинском учреждении. Сейчас врачи оказывают мужчине помощь, он направлен в клинику.

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