В Екатеринбурге сотрудники МЧС и ГИБДД проверили подъезды и проезды к домам

представители управляющих компаний открывали шлагбаумы для спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники МЧС и ГИБДД проверили подъезды и проезды к многоквартирным жилым домам. Специалисты заезжали во дворы, где установлены ограждения, ворота и шлагбаумы. Везде, где проходила проверка, во дворы удавалось попасть сразу же - спецтехнику запускали представители управляющих компаний. Но проблемы все-таки возникли.

- Внутри дворов личный автотранспорт оказался припаркован так, что первый же поворот для спецавтомобиля стал непреодолимым препятствием. Причем, не смотря на включенные спецсигналы, вызвавшие во дворе настоящий переполох, владелец автомобиля, преградившего путь огнеборцам, так и не объявился, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Подъехать к подъездам домов пожарным помешали припаркованные машины жильцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам сотрудников МЧС, если пожарная автоцистерна не сможет подъехать близко к месту пожара, пожарным придется прокладывать магистральную линию и тянуть пожарные рукава для тушения пожара на большое расстояние, теряя время. Установка пожарной автолестницы, которая является основным средством спасения для людей, еще сильнее зависит от подъезда к зданию и наличию рядом с ней площадки, достаточной для ее установки.

- На поиск подходящего места, оповещение автовладельцев и ожидание, когда они уберут свои автомобили будут затрачены драгоценные минуты, необходимые для спасения людей. Таким образом, сами жильцы создают угрозу собственной безопасности при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

За нарушения требований пожарной безопасности, касающихся проездов к зданиям юридическим лицам грозит штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности, касающихся проходов, проездов и подъездов к зданиям юридическим лицам грозит штраф от 150 до 200 тысяч рублей. Но самое страшное, что это может стоить кому-то здоровья, а иногда и жизни.