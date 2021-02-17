В Екатеринбурге сгорел павильон быстрого питания

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня, 17 февраля, под утро вспыхнул торговый павильон быстрого питания на улице Техническая. По данным МЧС, огонь повредил внутреннюю отделку и торговое оборудование на площади 30 квадратных метров.

- В 04:46 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

Через десять минут пожарным удалось локализовать огонь. В 05:02 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:21.

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