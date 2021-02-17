Под Екатеринбургом пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Под Екатеринбургом накануне днем водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, и влетел в лоб Volkswagen Golf, в котором ехала женщина с трехлетней дочкой. Как оказалось позже, водитель кроссовера - 47-летний мужчина, был пьян. Освидетельствование на состояние опьянения показало 1,469 промилле в выдыхаемом воздухе.

- В Сысертском районе по вине пьяного водителя произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого пострадали три человека, один из них ребенок, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водителя Volkswagen Golf - 36-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочку госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. В ГИБДД отметили, что малышка во время столкновения сидела в специальном детском кресле. Только благодаря этому серьезных последствий аварии удалось избежать. Сам виновник аварии тоже оказался в больнице.

По данным ГИБДД, мужчина за 2021 год за нарушениями ПДД замечен не был. Его водительский стаж составляет 12 лет. Он ехал домой, в поселок Светлый. Мама с дочкой ехали в противоположную сторону - в Екатеринбург.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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