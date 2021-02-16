На Урале будут судить директора завода за сокрытие 37 миллионов рублей

Деньгами можно было оплатить долги по налогам и страховым взносам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове Свердловской области будут судить бывшего директора завода, который решил скрыть 37 миллионов рублей, которые предназначались для уплаты налогов и страховых взносов. История произошла в 2018 году. С апреля по октябрь обвиняемый пытался вывести миллионы рублей, принадлежащие организации. При этом он знал, что у предприятия есть налоговые задолженности на 27 миллионов рублей.

- Осознавая, что в случае поступления средств на расчетные счета завода они будут направлены на уплату налогов и страховых взносов, директор завода сокрыл денежные средства предприятия, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Его имущество арестовано судом. По уголовному делу провели три бухгалтерские экспертизы, опрошены свидетели. Решение вынесет Камышловский районный суд.