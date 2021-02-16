«Автомобилист» из Екатеринбурга на выезде проиграл хабаровскому «Амуру»

До конца регулярного чемпионата команда сыграет еще пять матчей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде уступил хабаровскому «Амуру». Встреча завершилась со счетом 2:1. Победитель определился только в дополнительное время.

Команды провели долгу безголевую серию. Первая шайба была заброшена только во втором игровом отрезке. На 28 минуте счет открыл нападающий Георгий Белоусов. Период завершился со счетом 0:1 в пользу гостей. Однако сдаваться «Амур» не собирался и сравнял счет на 42 минуте матча усилиями форварда Кирилла Рассказова. Встреча завершилась равным счетом 1:1. Командам предстоял овертайм. В дополнительное время более удачливыми оказались хозяева площадки. Нападающий Михал Йордан сумел переиграть своего соотечественника Якуба Коваржа и принес «Амуру» победу.

Команда Билла Питерса досрочно гарантировала себе участие в плэй-офф, однако соперник по первому раунду не определен, командам предстоит сыграть еще пять игр в регулярном чемпионате.