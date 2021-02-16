В Екатеринбурге определились с границами «Академического»

«Академический» официально станет восьмым районом города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге официально появился восьмой район города. Законодательное собрание Свердловской области 16 февраля на заседании внесло изменения в административно-территориальное устройство региона. Перемены связаны с появлением «Академического», который образован путем выделения части территории Ленинского и Верх-Исетского районов.

- Теперь перечень административно-территориальных единиц Свердловской области дополнен районом города Екатеринбурга «Академический». Кроме этого скорректированы формулировки, применяемые при указании наименований административно-территориальных единиц, входящих в состав отдельных административно-территориальных единиц, - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Кроме того, с 1 октября 2021 года вступят в силу законы о создании границ нового района «Академический», а также в изменении описания границ «Верх-Исетского», «Ленинского» и «Чкаловского» районов.