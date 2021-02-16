Молчала семь лет: в Нижнем Тагиле поймали мужчину, изнасиловавшего девочку

Насильником оказался 39-летний местный житель. Фото предоставлено В. Н. Горелых

В Нижнем Тагиле местного жителя будут судить за изнасилование малолетней девочки. Следователи считают, что инцидент произошел еще в июне 2014 года, однако долгое время жертва боялась сообщать о случившемся. Только в феврале 2021 года она решилась рассказать маме, которая тут же написала заявление в полицию. Под подозрение попал ранее несудимый 39-летний мужчина. Его тут же объявили в розыск. Преступник же предпочел скрыться со своего места проживания, однако 9 февраля его задержали.

- Сотрудника компаний сферы ЖКХ сыщики задержали в микрорайоне Красный Камень. Ранее данный гражданин в поле зрения силовиков не попадал, но при допросах ведет себя, как бывалый рецидивист. Представители МВД применяли в работе с ним «полиграф», - прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Изнасилование в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Наказание за это предусматривает до 20 лет лишения свободы.