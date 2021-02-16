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Общество

В Нижнем Тагиле местное предприятие получит 744 миллиона рублей на ремонт дорог

Предприятие должно провести все работы за три года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Работы необходимо выполнить за три года

Работы необходимо выполнить за три года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле определились с подрядчиком, который будет ремонтировать дороги в ближайшие три года. Им стало предприятие «Тагилдорстрой», оно единственное соответствовало требованиям госзакупки. До конца февраля заказчик получит согласие на заключение контракта с поставщиком.

- Члены комиссии признали, что МУП «Тагилдорстрой» соответствует необходимым требованиям. В первой декаде марта муниципалитет планирует заключить контракт на общую сумму 744 млн 460 тыс. 610 рублей 49 копеек, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По документам подрядчик обязан в течение трех лет будет работать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планы входит ремонт ряда городских улиц: Зеленстроевская, Декабристов, Свердлова, Коминтерна, Ермака, Коксовая, Балакинская, Карла Либкнехта, Ильича, Кушвинская, Тагилстроевская, Садоводов, Октябрьский проспект и два участка Ленинградского проспекта. Также по новому контракту отремонтируют восемь участков Нижнетагильской агломерации.