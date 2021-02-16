В Кировграде на бывшего майора ГИБДД завели два уголовных дела

Уголовное дело передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале на бывшего майора ОГИБДД МОтд МВД России «Кировградское» Рината Якупова завели два уголовных дела.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, Следственный комитет заинтересовался экс-полицейским из-за возможных махинаций с автотранспортом местной Кировоградской городской больницы. В 2019-м году мужчина, личность которого следствие не сумело установить, сдал на металлолом несколько легковушек, которые числились за городской больницей. При этом транспортные средства были сняты с учета в ГИБДД.

На баланс лечебного учреждения при этом поступило около 35 тысяч рублей.

Фото: Кировградский городской суд

- Согласно заключениям эксперта, утилизационная стоимость машин должна была составить около 79 тысяч. Таким образом, больнице был причинен ущерб около 44 тысяч рублей, - рассказал «КП» осведомленный источник.

Следователи считают, что в этой афере были замешаны должностные лица из числа сотрудников Госавтоинспекции. Среди них Ринат Якупов, который на тот момент исполнял обязанности руководителя местного отдела ГИБДД.

Весной 2020 года Ринат Якупов уволился из полиции по выслуге лет в звании майора. Бывшему силовику предъявили обвинения по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» и «Служебный подлог».

Сейчас уголовное дело против бывшего полицейского направлено в Кировградский городской суд, о чем в картотеке есть соответствующая запись.