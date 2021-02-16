В Свердловской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ

За неделю в регионе зарегистрировали 31543 случая инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За неделю в регионе зарегистрировали 31543 случая инфекции, это превышает Эпидемический порог на 5,2%, а также на 1% больше, чем было зафиксировано за прошлые семь дней. Наиболее неблагополучными районами считаются Богданович, Верхняя Салда, Реж, здесь порог превышен в полтора раза и более.

- В Екатеринбурге зарегистрировано 15696 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости вырос на 6%, однако Эпидемический порог остается в норме, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Также в области постепенно снижается уровень внебольничной пневмонии: 1618 случаев. В сравнении с прошлой неделей порог упал на 14,26%. Больше всего заболевших в Нижней Салде, Среднеуральске, Первоуральске, Верхнем Тагиле.