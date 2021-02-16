В Екатеринбурге поймали курьера из Перми, который перевозил крупную партию наркотиков

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге полиция задержала курьера, который перевозил крупную партию наркотиков. Подозрительного молодого человека заметили возле садового товарищества в Верх-Исетском районе.

- При личном досмотре сыщики обнаружили у него свертки с подозрительным веществом. Изъятое оказалось синтетическим наркотиком N-метилэфедроном массой около 120 граммов, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В съемной квартире парня обнаружили еще 530 граммов наркотиков. Курьером оказался 20-летний житель Перми. В столицу Урала он прибыл специально для сбыта запрещенных веществ, однако сделать этого не успел. Сейчас молодому человеку грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.