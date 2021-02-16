В Екатеринбурге прокуратура помогла восставить в должности работника базы «Динамо»

По решению суда мужчина получит 67 тысяч зарплаты и 30 тысяч компенсации морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура помогла восстановить в должности сотрудника спортивной базы, которого уволили из-за неисполнения рабочих обязательств. Старшего инженера «Динамо» уволили 2 ноября 2020 года, работодатель заявил, что тот не не предоставлял графики проведения технических осмотров, обслуживания и ремонта электрооборудования. Мужчина посчитал, что его увольнение незаконно, и обратился в прокуратуру.

- Прокуратура встала на защиту прав работника. В заключении прокурор указал, что работодатель не доказал факт неоднократного неисполнения работником трудовых обязанностей.

По решению Верх-Исетского районного суда мужчину восстановили в должности. Также ему выплатят 67 тысяч рублей в качестве зарплаты за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.