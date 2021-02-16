Уральский полпред о второй ветке метро в Екатеринбурге: «Возврата инвестиций не будет»

Полпред постарается лоббировать проект, но шансов на то, что получится найти инвестиции, мало Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал возможное строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. По его словам, говорить о том, что дорогостоящий проект начнут реализовывать в ближайшее время, пока преждевременно.

- Проект непростой и дорогостоящий. Конечно, мы будем его обсуждать и пытаться каким-то образом лоббировать. Но с точки зрения тех затрат, которые сегодня необходимы провести, это проект невозвратный. Концессии здесь не будет. Не будет возврата инвестиций. Это прямые бюджетные затраты, - объяснил полпред.

О том, что Екатеринбургу необходима вторая ветка метро в 2019 году заявил президент Владимир Путин, но пандемия коронавируса внесла существенные коррективы во многие амбициозные и затратные проекты. Недавно бывший мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Аркадий Чернецкий, рассказал, что в ближайшее время деньги из федерального бюджета на строительство второй ветки метро не выделят.