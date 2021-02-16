В Свердловской области могут отменить самоизоляцию для привившихся пенсионеров

Среди тех, кто привился от коронавируса в Свердловской области, 35% - люди старше 65 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В правительстве Свердловской области задумались о том, чтобы снять еще одно ограничение по коронавирусу. На этот раз оно коснется людей из группы риска – тех, кому больше 65 лет.

- Впервые за все время мы рассматриваем вопрос об ослаблении ограничений для людей старше 65 лет. Но это коснется только тех, кто привился, тех, кто переболел и имеет антитела, - объяснил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Разрабатываем подходы, чтобы для них эти ограничения снять, несмотря на возраст.

По данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, в Свердловской области среди тех, кто привился, больше трети – люди старше 65 лет. Всего же в регионе первый компонент прививки получили 100 тысяч человек. Еще более 20 тысяч – второй.

Добавим, что в понедельник, 15 февраля, губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для пожилых людей до 1 марта.