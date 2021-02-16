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Представлялся девочкой Машей: в Екатеринбурге поймали педофила, который отправлял детям интимные фото

Теперь ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Мужчина пользовался соцсетями под вымышленными именами

Мужчина пользовался соцсетями под вымышленными именами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали педофила, который отправлял детям интимные фотографии. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, 42-летний житель уральской столицы был зарегистрирован во «ВКонтакте» под вымышленным именем «Маша Носкова». Его жертвой стала девочка из закрытого города во Владимирской области. Фотографии отправлялись ребенку с 1 по 19 января 2021 года.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера». Следователи СКР намерены ходатайствовать в суде об аресте обвиняемого до суда, - пояснил инсайдер.

Теперь екатеринбуржцу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Напомним, что похожая история произошла в прошлом году, когда был изобличен 18-летний почтальон.

Криминал