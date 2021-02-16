Больше 100 тысяч человек в Свердловской области привились от коронавируса

Пока в Свердловскую область поступило более 150 тысяч доз вакцины «Спутник V». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В очередь на прививку от коронавируса в Свердловской области «выстроились» 135 тысяч человек. Такие данные сегодня привели в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью.

- Вакцинация проходит более чем в 115 пунктах, 16 мобильных пунктов выезжают в сельские территории, - рассказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. – Сегодня всех привитых первым компонентом вакцины у нас более 100 тысяч человек. Еще более 20 тысяч привито вторым компонентом.

Отечественные вакцины против коронавируса ставятся двумя прививка с разницей в три недели. После этого у человека формируется иммунитет.

- Мы еженедельно получаем новые дозы вакцины. Всего Свердловская область получила более 150 тысяч доз вакцины «Спутник V» и тысячу вакцин «ЭпиВакКорона» в рамках эксперимента, - добавил Павел Креков. - В выходные еще около 20 тысяч доз мы получим, и до конца февраля еще 35-40 тысяч доз. А в марте поставки вакцин минимум в два раза увеличатся.