Уральский полпред Владимир Якушев ответил комментатору Дмитрию Губерниеву

Полпред заявил, что каждый должен заниматься своим делом Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ответил комментатору телеканала «Матч-ТВ» Дмитрию Губерниеву.

Недавно спортивный журналист довольно резко высказался о ситуации с биатлоном в Екатеринбурге. В частности, он рассказал об угрозе закрытия учебно-тренировочной базы «Динамо», прочитав письмо директора базы Василия Загвоздкина.

- Губерниева я, конечно, благодарю. Спасибо ему за поставленный вопрос, но давайте каждый будет заниматься своим делом. Что касается развития спорта в Свердловской области, то это непосредственно полномочия губернатора. Поэтому я извиняюсь, но вопрос не по адресу.

Стоит заметить, что Дмитрий Губерниев обрушился с критикой и на тренерский штаб сборной России. Он сделал это после смешанной женской эстафетной гонки на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй. Наша женская сборная заняла в этой дисциплине седьмое место.