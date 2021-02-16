В Екатеринбурге сделать прививку от COVID-19 можно будет в ТЦ «Дирижабль»

Прививки будут делать в отдельном помещении, где установлено холодильное оборудование для хранения вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завтра, 17 февраля, впервые пройдет выездная вакцинация от COVID-19. Прививки от коронавируса будут ставить всем желающим с 11:00 до 14:00 на втором этаже ТЦ «Дирижабль» на Академика Шварца, 17. Для вакцинации выделено 700 доз вакцины Гам-Ковид-Вак.

- Посетить ее может любой желающий без предварительной записи и бесплатно. Чтобы привиться от новой коронавирусной инфекции при себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, - рассказали в департаменте информационной политики.

Прививки будут делать в отдельном помещении, где установлено холодильное оборудование для хранения вакцины. Перед этим екатеринбуржцев обязательно осмотрит терапевт. После прививки сотрудники 24 городской больницы выдадут направление на ревакцинацию, которая пройдет через 21 день также в ТЦ «Дирижабль».