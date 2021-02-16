В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Горького

Водители не смогут проехать по улице Горького с 8 марта по 22 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в следующем месяце перекроют улицу Горького в районе дома № 4. На участке дороги будут вестись работы по строительству сети канализации. Их будет проводить общество с ограниченной ответственностью «Град-ЕСК».

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Водители не смогут проехать по улице Горького с 8 марта по 22 мая. На время закрытия движения транспорт будет направлен по улицам 8 Марта, Пушкина, Малышева и проспекту Ленина.