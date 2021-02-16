Встретим весну вместе: «Синара Центр» приглашает на Масленицу

Фото: «Синара Центр»

«Синара Центре» 14 марта 2021 года приглашает проводить холодную зиму и наколдовать теплую весну и жаркое лето. Весь день в культурно-выставочном комплексе будут проходить праздничные гуляния, детская программа и концерт.

Уютный дворик «Синара Центра»

С 12:00 до 18:00

Вход бесплатный

Праздничная игровая программа для взрослых и детей с блинами, русскими народными песнями, играми, конкурсами и призами.

Специально приглашенный гость – большая Медведица!

На площадке работает фуд-трак с блинами, горячей едой и напитками.

Детей развлекают ростовые куклы «Гостовская коровка» и «Полосатый кот».

Программа во Дворе:

12:00 – праздничная программа.

13:00- конкурсный час: лимбо, танцы, игра «Наряди чучело».

Всем участникам/ праздничные сувениры.

14:00 - праздничная программа.

15:30 - конкурсный час: «Турнир по поеданию пельменей».

Приз: «Колбасный набор» от Богдановичского мясокомбината Аверино».

16:15 - праздничная программа.

17: 15- конкурсный час: детские игры, «Блинный блиц».

Приз: коробка мороженого от Хладокомбината №3

18.00 – завершение программы

Фото: «Синара Центр»

Детские сказки в Главном корпусе для детей от 5 до 10 лет

13-14 марта 2021 года

Начало представлений: 12:00, 14:00, 16:00. Продолжительность 1 час 15 мин.

В программе интерактивный спектакль «Про Франца-иностранца и Меланью-болтунью», мастер-класс в центре творческих инициатив «Полосатый кот», представление в уникальном механическом кукольном театре «Синара Центра».

Цена билета: ребенок - 800 руб. взрослый – 300 руб.

Фото: «Синара Центр»

Сводный концерт хоров города «Весна идет!» в концертном зале «Синара Холл»

с 16.00 до 17.30

В программе концерта выступления известных хоров города Екатеринбурга.

В концерте участвуют:

- Хоровой ансамбль «Sinara Singers».

Руководитель Стариков Андрей.

Концертмейстер Маргарита Мазитова.

- хор «Облачко».

Младшая ступень хорового отделения ЕДМШ № 12 им С.С. Прокофьева.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Руководитель коллектива Костарева Анна Владимировна, концертмейстер Смыскович Екатерина Борисовна.

- концертный хор «Глория» детской музыкальной школы № 7 имени С.В. Рахманинова. Лауреат Международных конкурсов.

Хор младших классов: руководитель Егорова Наталья Ивановна.

Хор старших классов: руководитель, заслуженный работник культуры РФ Бартновская Елена Евгеньевна, хормейстер Егорова Наталья Ивановна.

В программе концерта произведения русской и зарубежной классики, обработки народных песен.

Ведет концерт Андрей Стариков.