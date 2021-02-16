Встретим весну вместе: «Синара Центр» приглашает на Масленицу

Фото: «Синара Центр»
«Синара Центре» 14 марта 2021 года приглашает проводить холодную зиму и наколдовать теплую весну и жаркое лето. Весь день в культурно-выставочном комплексе будут проходить праздничные гуляния, детская программа и концерт.
Уютный дворик «Синара Центра»
С 12:00 до 18:00
Вход бесплатный
Праздничная игровая программа для взрослых и детей с блинами, русскими народными песнями, играми, конкурсами и призами.
Специально приглашенный гость – большая Медведица!
На площадке работает фуд-трак с блинами, горячей едой и напитками.
Детей развлекают ростовые куклы «Гостовская коровка» и «Полосатый кот».
Программа во Дворе:
12:00 – праздничная программа.
13:00- конкурсный час: лимбо, танцы, игра «Наряди чучело».
Всем участникам/ праздничные сувениры.
14:00 - праздничная программа.
15:30 - конкурсный час: «Турнир по поеданию пельменей».
Приз: «Колбасный набор» от Богдановичского мясокомбината Аверино».
16:15 - праздничная программа.
17: 15- конкурсный час: детские игры, «Блинный блиц».
Приз: коробка мороженого от Хладокомбината №3
18.00 – завершение программы
Фото: «Синара Центр»
Детские сказки в Главном корпусе для детей от 5 до 10 лет
13-14 марта 2021 года
Начало представлений: 12:00, 14:00, 16:00. Продолжительность 1 час 15 мин.
В программе интерактивный спектакль «Про Франца-иностранца и Меланью-болтунью», мастер-класс в центре творческих инициатив «Полосатый кот», представление в уникальном механическом кукольном театре «Синара Центра».
Цена билета: ребенок - 800 руб. взрослый – 300 руб.
Фото: «Синара Центр»
Сводный концерт хоров города «Весна идет!» в концертном зале «Синара Холл»
с 16.00 до 17.30
В программе концерта выступления известных хоров города Екатеринбурга.
В концерте участвуют:
- Хоровой ансамбль «Sinara Singers».
Руководитель Стариков Андрей.
Концертмейстер Маргарита Мазитова.
- хор «Облачко».
Младшая ступень хорового отделения ЕДМШ № 12 им С.С. Прокофьева.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Руководитель коллектива Костарева Анна Владимировна, концертмейстер Смыскович Екатерина Борисовна.
- концертный хор «Глория» детской музыкальной школы № 7 имени С.В. Рахманинова. Лауреат Международных конкурсов.
Хор младших классов: руководитель Егорова Наталья Ивановна.
Хор старших классов: руководитель, заслуженный работник культуры РФ Бартновская Елена Евгеньевна, хормейстер Егорова Наталья Ивановна.
В программе концерта произведения русской и зарубежной классики, обработки народных песен.
Ведет концерт Андрей Стариков.