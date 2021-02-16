«Маяк» планирует сделать полную реновацию гостиницы «Исеть»

Здание гостиницы «Исеть» законсервировано с 2013 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-президент корпорации «Маяк» Мария Сухановская рассказала во время круглого стола в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей что планируется сделать с гостиницей «Исеть». По ее словам, концепция проекта предполагает глубокую реновацию гостиницы, приспособление ее для современного использования в качестве трехзвездочного отеля. При этом несколько люксовых номеров планируется воссоздать в точности с их историческим обликом.

- Вовлечение в коммерческий оборот одного из самых знаковых объектов Екатеринбурга позволит обеспечить и целевое использование гостиницы, что является охранным обязательством собственника, и налоговые поступления в бюджет города и области. За первые десять лет реализации проекта прогнозируемый бюджетный эффект может превысить семьсот миллионов рублей, - рассказала Марина Сухановская.

Напомним, что ранее стало известно, что к реставрации гостиницы «Исеть» планируют привлечь частные инвестиции. По распоряжению, подписанному губернатору Свердловской области Евгением Куйвашевым, гостиница попала в список объектов, которые в ближайшие годы будут восстанавливать в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение планируют заключить в 2021 году. Отметим, что ни проектной документации, ни сметы работ пока нет.