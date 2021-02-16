«Джентльменский набор»: на Урале мужчина пытался пронести в суд арсенал ножей и электрошокер

На время посещения суда запрещенные предметы у мужчины были изъяты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралец пытался пронести целый арсенал ножей и электрошокер в здание Новоуральского суда. Запрещенные к проносу в суд предметы на дне сумки у мужчины обнаружил судебный пристав по обеспечению установленного порядка.

- На дне сумки мужчина спрятал складной нож керамический, кухонный нож с лезвием 15 см, перочинный нож с лезвием 10 сантиметров, фонарик-электрошокер «police 5000 kv». На время посещения суда данные предметы у гражданина были изъяты и внесены в книгу учета оружия, боеприпасов, взрывных устройств, выявленных у посетителей, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

В 2020 году судебными приставами по ОУПДС ГУФССП по Свердловской области при пропускном режиме в зданиях судов было выявлено 8 178 предметов, представляющих угрозу безопасности окружающих и запрещенных для проноса. Среди них 2 076 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, 455 единиц газового и травматического оружия, 72 электрошокерных устройств, 619 единиц холодного оружия и 4 956 иных предметов, представляющих угрозу для окружающих.