Уникальная кухня и лифт: на Эльмаше открыли новый детский сад

Фото: Instagram/glava.ekb

В Екатеринбурге на улице Каширской открыли уникальный детский сад. В новом дошкольном учреждении № 168 будет работать особая образовательная программа, нацеленная на развитие творческих способностей и инженерного мышления с самого раннего возраста. В садик для этого закупили разнообразные конструкторы, развивающие игры и даже 3D-принтер.

- Чуть больше чем за год строители возвели прекрасное здание, полностью соответствующее требованиям современного дошкольного образования - от ярких стен, спортивного и актового зала до уникального оборудования кухни и лифтов для маломобильных детей, - рассказал глава города Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/glava.ekb

Для малышей от двух до трех лет в садики готово 75 мест. Новых воспитанников ждут в дошкольном учреждении уже в конце февраля.

Отметим, что мэр Екатеринбурга рассказал, что до конца 2021 года планируется открыть еще три садика: два в Академическом и один в Солнечном.