Уникальная кухня и лифт: на Эльмаше открыли новый детский сад

Фото: Instagram/glava.ekb
В Екатеринбурге на улице Каширской открыли уникальный детский сад. В новом дошкольном учреждении № 168 будет работать особая образовательная программа, нацеленная на развитие творческих способностей и инженерного мышления с самого раннего возраста. В садик для этого закупили разнообразные конструкторы, развивающие игры и даже 3D-принтер.
- Чуть больше чем за год строители возвели прекрасное здание, полностью соответствующее требованиям современного дошкольного образования - от ярких стен, спортивного и актового зала до уникального оборудования кухни и лифтов для маломобильных детей, - рассказал глава города Алексей Орлов на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/glava.ekb
Для малышей от двух до трех лет в садики готово 75 мест. Новых воспитанников ждут в дошкольном учреждении уже в конце февраля.
Отметим, что мэр Екатеринбурга рассказал, что до конца 2021 года планируется открыть еще три садика: два в Академическом и один в Солнечном.