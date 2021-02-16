На Урале бывший нарколог, который помогал рабочим избежать увольнения за пьянку, пойдет под суд

Врач в скором времени предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале завели уголовное дело на бывшего заведующего наркологическим отделением «Качканарской центральной городской больницы». Его обвиняют в 19 случаях получения взятки и в 10 эпизодах служебного подлога. Как считают силовики, врач на постоянной основе помогал рабочим местного завода избежать увольнения за то, что они попадались на рабочем месте пьяными.

- По данным следствия, данные преступления обвиняемый совершил в период с июня 2018 по январь 2020 годов, когда, занимая указанную должность, получал незаконные вознаграждения в сумме от 30 до 40 тысяч рублей от работников одного из местных промышленных предприятий. Деньги передавались заведующему наркологическим отделением за предоставление им подложных актов медицинского освидетельствования на состояние опьянения, из которых следовало, что у обращавшихся к врачу граждан не было установлено состояние опьянения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Пойманные пьяными работяги обращались к врачу-наркологу не напрямую. Он действовал через своего знакомого. На него также завели уголовное дело за посредничество во взяточничестве.

- Коррупционные преступления, инкриминируемые медицинскому работнику, были выявлены сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела внутренних дел. Сыщики провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия, после чего передали наработанные материалы нашим коллегам из СК, которые и возбудили уголовное дело, - рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Сейчас следователи закончили расследование. Как рассказали в областной прокуратуре, ведомство утвердило обвинительное заключение. В скором времени врач предстанет перед судом.