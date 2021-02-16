В Екатеринбурге улучшилось качество питьевой воды

Качество воды в Екатеринбурге стало как минимум в два раза лучше нормативного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге качество воды стало как минимум в два раза лучше нормативного. Результаты проб опубликовала Центральная лаборатория Водоканала.

Как рассказали в ведомстве изданию ИА «Уральский меридиан», по итогам исследования в питьевой воде, которая подается в городской водопровод, содержание хлора и металлов в 100 раз ниже, чем предусмотрено нормативами СанПиН. Также в 100 раз ниже допустимой концентрации и содержания в воде меди. Кроме того, в три раза меньше допустимого уровня содержание железа, в два раза ниже норматива марганца и в десять - алюминия и кадмия.

Также специалисты Центральной лаборатории Водоканала отметили, что в воду после всех этапов очистки попадает в семь раз меньше хлора, чем предусмотрено нормативами. Остаточное содержание хлора получается свести к минимуму благодаря точному подбору дозировки для ее обеззараживания.