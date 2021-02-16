В Екатеринбурге будут эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега

Коммунальщики продолжают убирать снег с дорог Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальные службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Водителей просят не парковать машины вдоль обочин дорог и в «парковочных карманах» на время уборки снега.

- Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации при содействии ГИБДД, - предупредили в мэрии.

Сегодня днем, 16 февраля, коммунальщики будут вывозить снег с Тверитина, Трактовой, Чемпионов, Лучистой, Счастливой и бульвара Золотистого. Перед тем как начать работу, на этих участках улиц установят временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.