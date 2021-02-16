Специалисты оценивали наличие специальной инфраструктуры и опыт проведения крупных международных событий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург обогнал северную столицу в рейтинге городов по событийному потенциалу исследовательского центра R&C. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Столица Урала заняла второе место в рейтинге по итогам 2020 года. На третьем месте оказалась Казань.

Специалисты оценивали наличие специальной инфраструктуры, программу продвижения региона, опыт проведения крупных международных событий и туристическую привлекательность. В число показателей также внесена региональная политика поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

- Инфраструктура для проведения событийных мероприятий системно развивается при поддержке губернатора Свердловской области. Самый современный конгресс-холл позволяет проводить в Екатеринбурге международные и федеральные саммиты и форумы, такие как ИННОПРОМ, WorldSkills Hi-Tech, Форум 100+ TechnoBuild. Стадион «Екатеринбург Арена» делает наш регион площадкой для приема мировых первенств, - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Отметим, что при расчете рейтинга также было учтено влияние коронавируса. По данным специалистов, туристическая и событийная индустрии в прошедшем году оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии.