С 1990 по 1993 годы Сысоев был народным депутатом РСФСР. Трижды избирался депутатом Краснотурьинского городского Совета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснотурьинске на 87-м году жизни скончался бывший директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев. Об этом сообщил глава города Александр Устинов.

- Анатолий Васильевич Сысоев! Наставник! Друг! Великий руководитель! Почетный гражданин Краснотурьинска! Почетный гражданин Свердловской области! Человек Великой мудрости, огромного Сердца и человеческой Души! Ушел от нас сегодня в 05:00. Огромное горе и невосполнимая потеря. Скорблю с родными, друзьями и близкими, - написал Александр Устинов в социальных сетях.

Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 года в Златоусте. С 1987 по 2005 год занимал пост директора Богословского алюминиевого завода. Также с 1990 по 1993 год был народным депутатом РСФСР.

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