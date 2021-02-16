Более 500 миллионов рублей сэкономила Свердловская магистраль за счет повышения энергоэффективности в 2020 году

Фото: предоставлено СвЖД

Экономический эффект от реализации на Свердловской железной дороге программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2020 году составил более 500 млн рублей (в два раза больше, чем в 2019 году). Основная экономия была достигнута за счет снижения удельного расхода энергоресурсов на тягу поездов.

На СвЖД применяются энергооптимальные графики движения поездов, на локомотивах внедряются системы автоведения, контроля расхода электроэнергии и дизельного топлива. Заметный вклад в энергосбережение также вносит система рекуперативного торможения электровозов, когда энергия возвращается в контактную сеть и может быть использована другими локомотивами.

В сфере нетягового энергопотребления ощутимый эффект был достигнут за счет внедрения интеллектуальных систем управления освещением вокзальных комплексов, парков станций, производственных и административных зданий, а также широкого использования светодиодных ламп. По хозяйству тепловодоснабжения повышению энергоэффективности способствовала модернизация систем отопления стационарных объектов.

Всего по итогам 2020 года на Свердловской магистрали сэкономлено более 72 млн кВт×ч электрической энергии, 2,5 млн куб. м природного газа и 500 тонн угля, свыше девяти тысяч гигакалорий тепловой энергии.

В целом во внедрении различных проектов в рамках программы на дороге участвовали 149 региональных подразделений дирекций и филиалов ОАО «РЖД».

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По оценке Международного энергетического агентства и Международного союза железных дорог, Россия занимает первое место в мире по энергоэффективности грузовых железнодорожных перевозок, в пассажирском движении – четвертое место. Более 85% всех пассажиров и грузов ОАО «РЖД» перевозит на электрической тяге.