В Екатеринбурге осудили омича, присвоившего 14 бюджетных миллионов

Дело о мошенничестве в крупном размере рассматривал Кировский суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор руководителю строительной организации, уроженцу омской области Кириллу Мостовщикову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с августа 2016 года по декабрь 2017 года он вносил в документы недостоверную информацию об объемах, видах и стоимости выполненных ремонтных работ в здании государственного образовательного учреждения.

- На основании представленных документов в адрес строительной организации были перечислены денежные средства в качестве оплаты за фактически невыполненные работы по ремонту фасада учреждения образования и неиспользованные материалы, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Действиями Мостовщикова государственному учреждению образования причинен ущерб на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Кириллу Мостовщикову четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.