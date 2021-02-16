В Екатеринбурге сгорела Газель

Газель тушили десять пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на улице Европейская сегодня под утро вспыхнула Газель. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 04:52. Как рассказали в МЧС, огонь распространился на площади шесть квадратных метров. С огнем пожарные справились за две минуты.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В МЧС напомнили водителям о соблюдения правил безопасной эксплуатации транспортного средства.

- Каждая машина должна иметь первичные средства пожаротушения: огнетушитель, лопату, лом, емкость с водой или пустую, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, устойчивый к огню материал, которым можно сбить пламя, - рассказывают в МЧС. - Нельзя производить сварочные и кузнечные работы в непосредственной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном баке.

Кроме того, спасатели добавили, что автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака и обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений.