Екатеринбург

Первый рейс в Анталью с 192 пассажирами на борту, вылетел сегодня в 07:38 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Кольцово впервые после возобновления международного авиасообщения вылетел самолет в Анталью. Первый рейс с полной загрузкой, с 192 пассажирами на борту, вылетел сегодня в 07:38. Следующий вылет запланирован на пятницу, 19 февраля в 04:55.

- Чартерные рейсы на популярный турецкий курорт с 16 февраля выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - С 23 февраля полеты запланированы еженедельно по вторникам и пятницам в 03:30 местного времени на самолете Boeing 737-800.

Также в аэропорту рассказали, что Анталья – это самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток превысил 687 тысяч человек.

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