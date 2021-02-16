В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пропала 14-летняя Куликова Ксения Денисовна. Девочка живет в Арамили. В столице Урала она гостила у бабушки на Шейнкмана, 128. С 14 на 15 февраля школьница ушла от нее и не вернулась.

- На розыск школьницы ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы светлые.

Была одета в розовую куртку до колена с капюшоном, черные брюки, белые кроссовки.

Если вы знаете где может находиться Ксения, сообщите об этом по телефонам 8 (343) 356-42-05 (дежурная часть отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу) или 02 (102).

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