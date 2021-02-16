Фото: МЧС по Свердловской области

Спасатели достали из-под завалов обвалившейся стены котельной в Бисерти второго погибшего мужчину. Поисковые работы шли почти десять часов

- В 22:19 пожарно-спасательными подразделениями второй погибший извлечен из-под завалов на месте обрушившейся кровли котельной, расположенной на территории нефункционирующего завода в поселке Бисерть, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Погибшего искали, в том числе с помощью кинологов Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Чтобы продолжить поиски в ночное время специалисты задействовали световые башни. Обрушившиеся конструкций спасатели разбирали при помощи шанцевого инструмента и автокрана. Поиски осложнялись низкой температурой воздуха.

Всего в поисковой операции были задействованы 93 человека и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России задействованы 60 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

- Тело погибшего направляется на судмедэкспертизу, проверка продолжается. Личности обоих пока устанавливаются, - добавили в СК по Свердловской области.

Напомним, что первого погибшего спасатели нашли почти сразу. Известно, что мужчины приехали из одной из одной из бывших советских республик, зарегистрированы в Екатеринбурге, в жили в Бисерти.