Свердловская область попала на 15 место всероссийского рейтинга по качеству жизни

Первые строчки рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по качеству жизни населения по итогам 2020 года. Таким образом, регион немного сдал позиции: в 2019 область находилась на 13 строчке таблицы. Рейтинг составило информационно агентство РИА «Новости».

- Были учтены многие факторы: уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, уровень образования и другие. Всего учитывалось около 70 показателей, - поясняют авторы исследования.

Первые строчки рейтинга по традиции делят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан.