Свердловская область попала на 15 место всероссийского рейтинга по качеству жизни

Первые строчки рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по качеству жизни населения по итогам 2020 года. Таким образом, регион немного сдал позиции: в 2019 область находилась на 13 строчке таблицы. Рейтинг составило информационно агентство РИА «Новости».
- Были учтены многие факторы: уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, уровень образования и другие. Всего учитывалось около 70 показателей, - поясняют авторы исследования.
Первые строчки рейтинга по традиции делят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан.