Екатеринбургские конькобежцы привезли серебряные медали с всероссийских соревнований

Соревнования прошли в Кирове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургские спортсмены из школы «Юность» Владимир Семирунний и Екатерина Кошелева завоевали серебро четвертого этапа Кубка России и 83 по счету всероссийских соревнований по конькобежному спорту. Соревнования прошли на территории стадиона «Динамо» в Кирове. Сюда съехались лучшие конькобежцы из 26 регионов нашей страны.

- Кошелева Екатерина взяла две серебряные медали на дистанциях 3000 и 1000 метров. Семирунний Владимир стал призером, финишировав вторым на дистанции 5000 метров, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Спортсмены соревновались на различных дистанциях, среди которых 500, 1000, 1500, 3000, 5000 метров, а также в масс-старт.