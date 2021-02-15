В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Меры сохраняются, чтобы пожилые граждане не рисковали собственным здоровьем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей, которые входят в группу риска: к таковым относятся жители старше 65 лет, а также граждане, которые страдают хроническими заболеваниями. Им настоятельно рекомендуют оставаться дома и не посещать места массового скопления людей.

- Губернатор Евгений Куйвашев 15 февраля подписал указ №64-УГ, которым продлил режим самоизоляции до 1 марта, - говорится в оперштабе Свердловской области.

Действие указа главы региона вступит в силу с 16 февраля. Эти меры сохраняются, чтобы пожилые граждане не рисковали лишний раз собственным здоровьем.