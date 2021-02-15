В Екатеринбурге открылась выставка в честь 30-летия метрополитена

Долгое время метро для екатеринбуржцев было мечтой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на главной станции города «Площадь 1905 года» открылась выставка, посвященная 30-летнему юбилею с момента запуска подземки. Организаторами выступили Ельцин-центр совместно с МУП «Екатеринбургский метрополитен». Фотографии и стенды рассказывают историю становления метро и то, как этот общественный транспорт стал привычным и популярным в жизни екатеринбуржцев.

- Горожанам собственное метро долго казалась несбыточной мечтой. Каждый километр тоннеля давался нелегко, интерьеры и названия станций были предметом дискуссий, но 27 апреля 1991 года в метро появились первые пассажиры, - говорится в описании выставки.

Инсталляции простоят до 31 марта. Входным билетом послужит обычный жетон метрополитена.