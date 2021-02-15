В Нижнем Тагиле поменялся подрядчик по отлову бездомных собак

Бродячие собаки сбиваются в стаи и нападают на людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле изменился подрядчик, который занимается отловом и содержанием бездомных животных. Раньше этим занималась служба из Артемовского, теперь эти обязанности переходят к ООО «Арсенал» из Красноуральска. Своими главными задачами фирма считает очистку от животных социальных объектов, таких как школы, детские сады, а также места, где на людей ранее нападали собаки.

В каждом из районов есть точки, где бродячие собаки сбиваются в стаи. Проблему с безнадзорными животными серьезно осложняет специфика застройки, – Очень много участков частного сектора, - говорят в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Контролировать работу нового подрядчика и результаты отлова бездомных животных будут контролировать в администрации города на еженедельных собраниях.