В Екатеринбурге в аварии на Сибирском тракте пострадали три человека

Фото: группа «Инцидент» в контакте

В Екатеринбурге на 14 километре Сибирского тракта произошло серьезное столкновение двух автомобилей. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что водитель «Форд Фьюжн» не убедился в безопасности обгона, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ниссан Террано» В результате аварии несколько человек получили серьезные травмы.

- С переломом левой голени водителя «Форда» забрала скорая помощь, его пожилая пассажирка получила перелом ребер. Владелец «Ниссана» отделался ушибом таза. Всех увезли в больницу № 23, - сообщили в городском ГИБДД.

Сейчас автоинспекторам предстоит выяснить, что стало настоящей причиной ДТП. В ведомстве напомнили, что из-за частой смены погоды необходимо быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.