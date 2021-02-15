Стоянка запрещена: список улиц Екатеринбурга, где будут вывозить снег 15 и 16 февраля

Работе коммунальщиков помогают сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается вывоз снега с улиц города. Работе коммунальщиков помогают автоинспекторы, которые устанавливают предупреждающие знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». 15 февраля временно перекроют следующие улицы: Таватуйская, Коммунистическая, Июльская, Сахарова, дублер улицы Краснолесья и переулок Базовый. На 16 февраля запланированы масштабные работы по вывозу снега из Солнечного микрорайона.

- Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации при содействии ГИБДД, - рассказывают в мэрии Екатеринбурга.

Городские власти надеются на понимание автомобилистов, и эвакуаторам не придется вывозить машины с обочин и парковочных карманов в местах работ снегоуборочной техники.