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Стоянка запрещена: список улиц Екатеринбурга, где будут вывозить снег 15 и 16 февраля

Брошенные автомобили будут эвакуировать
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Работе коммунальщиков помогают сотрудники ГИБДД

Работе коммунальщиков помогают сотрудники ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается вывоз снега с улиц города. Работе коммунальщиков помогают автоинспекторы, которые устанавливают предупреждающие знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». 15 февраля временно перекроют следующие улицы: Таватуйская, Коммунистическая, Июльская, Сахарова, дублер улицы Краснолесья и переулок Базовый. На 16 февраля запланированы масштабные работы по вывозу снега из Солнечного микрорайона.

- Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации при содействии ГИБДД, - рассказывают в мэрии Екатеринбурга.

Городские власти надеются на понимание автомобилистов, и эвакуаторам не придется вывозить машины с обочин и парковочных карманов в местах работ снегоуборочной техники.