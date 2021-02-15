Свердловская область получила еще 30 тысяч доз вакцины от коронавируса

13 тысяч доз индивидуальны, а остальные 17 тысяч рассчитаны на пять человек на каждую Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область поступила очередная крупная партия вакцины от коронавируса. Регион получил 30 тысяч доз, примечательно, что в 13 тысячах ампул дозы достаточно на одного человека, а вот остальные 17 тысяч рассчитаны на пять человек на каждую. Таким образом, прививку от COVID-19 могут поставить 98 тысяч свердловчан.

- Прибывшая в регион партия «Спутник V» двухфазная, то есть необходимо поставить две прививки с промежутком в 21 день, - напоминают в оперштабе Свердловской области.

Эксперты уточняют, что в Свердловской области достаточно ресурсов и техники, чтобы обеспечить хранение вакцины и транспортировку в больницы городов. Записаться на прививку можно на сайте поликлиник или по телефону 122.