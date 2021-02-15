Ты мой «краш»: УБРиР запустил любовный тест ко Дню святого Валентина

Помимо поиска своей второй половинки у пользователей есть возможность выиграть призы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) создал в своем сообществе во «ВКонтакте» «краш»-тест, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Благодаря тесту можно узнать о себе нечто новое и найти своего «краша», а также выиграть один из призов.

- Значение слова «краш» приобрело новый смысл. Сейчас оно обозначает того, к кому человек испытывает любовные чувства, некий объект обожания или вторую половинку. Ответив на вопросы нашего теста, пользователь получит свой вариант такого «краша». Причем он может быть самым неожиданным, но, конечно, с объяснением, почему вам предложена именно такая вторая половинка. Ограничений на количество прохождений теста нет, так что при желании можно посмотреть все варианты «краша», - рассказывает начальник отдела по работе с социальными медиа УБРиР Дмитрий Башкирцев.

«Краш»-тест состоит из серии вопросов о предпочтениях, а также о вариантах решения каких-либо жизненных ситуаций. Помимо поиска своей второй половинки у пользователей есть возможность выиграть призы, но для того, чтобы участвовать в розыгрыше, нужно быть подписанным на сообщество УБРиР во «ВКонтакте» и поделится результатом теста у себя на странице. Шесть победителей будут выбраны случайным образом и получат сертификаты в интернет-магазин OZON. Итоги розыгрыша будут подведены в сообществе банка в соцсети «ВКонтакте» 2 марта.